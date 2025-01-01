Eine Reise in die VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 8: Eine Reise in die Vergangenheit
48 Min.Ab 12
Rockford soll im Auftrag einer Kundin biographisches Material über den berühmten Regisseur Korper suchen. In Wahrheit ist seine Auftraggeberin hinter einem bekannten Gemälde her, das Korper gestohlen haben soll. Auch zwei Agenten wollen das Bild an sich bringen.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH