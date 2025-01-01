Detektiv Rockford
Folge 9: Lauter weiße Westen
43 Min.Ab 12
Eine ganze Gemeinde beauftragt Rockford, sich auf die Suche nach einem verschwundenen Feuerwehrauto zu begeben. Doch bald werden die "ehrenwerten" Bürger deutlicher: Die Abtrünnige eines gemeinsam durchgeführten Steuerkomplotts soll zum Schweigen gebracht werden.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH