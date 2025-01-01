Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 15
Folge 15: Immer zu Diensten

48 Min.Ab 12

Eine ehemalige Verlobte von Detektiv Jim Rockford, Valerie, wird von einem Killer bedroht. Daher kommt sie zu Rockford und bittet ihn um Hilfe. Dieser neue Fall hat es allerdings in sich: Nicht nur reißt er bei Rockford viele alte Wunden wieder auf, sondern er bringt ihn zusätzlich auch noch in extreme Gefahr ...

