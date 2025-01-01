Detektiv Rockford
Folge 15: Immer zu Diensten
48 Min.Ab 12
Eine ehemalige Verlobte von Detektiv Jim Rockford, Valerie, wird von einem Killer bedroht. Daher kommt sie zu Rockford und bittet ihn um Hilfe. Dieser neue Fall hat es allerdings in sich: Nicht nur reißt er bei Rockford viele alte Wunden wieder auf, sondern er bringt ihn zusätzlich auch noch in extreme Gefahr ...
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH