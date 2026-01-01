Vor Steuerprüfern und anderen KrokodilenJetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 17: Vor Steuerprüfern und anderen Krokodilen
49 Min.Ab 12
Anthony Boy ist ein Gangster aus Brooklyn, der Detektiv Rockford für seine Verhaftung in Kalifornien verantwortlich macht. Nachdem er vor Kurzem wieder freigelassen wurde, sinnt er sich nun nach Rache. Mit seinem Plan möchte er den Detektiv in einen Hinterhalt locken und dort mit ihm abrechnen ...
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH