Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Vor Steuerprüfern und anderen Krokodilen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 17
Joyn Plus
Vor Steuerprüfern und anderen Krokodilen

Vor Steuerprüfern und anderen KrokodilenJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 17: Vor Steuerprüfern und anderen Krokodilen

49 Min.Ab 12

Anthony Boy ist ein Gangster aus Brooklyn, der Detektiv Rockford für seine Verhaftung in Kalifornien verantwortlich macht. Nachdem er vor Kurzem wieder freigelassen wurde, sinnt er sich nun nach Rache. Mit seinem Plan möchte er den Detektiv in einen Hinterhalt locken und dort mit ihm abrechnen ...

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen