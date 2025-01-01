Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

So kann man sich irren

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 19
Joyn Plus
So kann man sich irren

So kann man sich irrenJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 19: So kann man sich irren

49 Min.Ab 12

Angel kommt zum wiederholten Mal auf eine zwar geniale, aber wie gewohnt auch illegale Geschäftsidee. Dabei will er sich als Profikiller ausgeben, der die Hälfte des Lohns im Voraus als Anzahlung annimmt und anschließend direkt aus dem Vertrag aussteigt. Als Rockford versucht, seinem Freund zu helfen, als dieser in einem Schlamassel steckt, gerät er ins Visier von Agenten zweier Geheimdienste.

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen