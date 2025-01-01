Detektiv Rockford
Folge 19: So kann man sich irren
49 Min.Ab 12
Angel kommt zum wiederholten Mal auf eine zwar geniale, aber wie gewohnt auch illegale Geschäftsidee. Dabei will er sich als Profikiller ausgeben, der die Hälfte des Lohns im Voraus als Anzahlung annimmt und anschließend direkt aus dem Vertrag aussteigt. Als Rockford versucht, seinem Freund zu helfen, als dieser in einem Schlamassel steckt, gerät er ins Visier von Agenten zweier Geheimdienste.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH