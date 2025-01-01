Detektiv Rockford
Folge 6: Eine Hand wäscht die andere
47 Min.Ab 12
Rockford und sein Kontrahent, Lieutenant Chapman, sind auf einer Feier im Rathaus anwesend. Chapman hat den Auftrag, die ausgestellten Kunstwerke im Auge zu behalten - trotz dessen gelingt es dreisten Dieben, Bilder zu stehlen. Schließlich bittet Chapman Rockford um Hilfe.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH