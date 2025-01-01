Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 6
Folge 6: Eine Hand wäscht die andere

47 Min.Ab 12

Rockford und sein Kontrahent, Lieutenant Chapman, sind auf einer Feier im Rathaus anwesend. Chapman hat den Auftrag, die ausgestellten Kunstwerke im Auge zu behalten - trotz dessen gelingt es dreisten Dieben, Bilder zu stehlen. Schließlich bittet Chapman Rockford um Hilfe.

