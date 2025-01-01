Detektiv Rockford
Folge 7: Immobilienhaie
47 Min.Ab 12
Diesmal nimmt Rockford sich einem ganz besonderen Fall an: Eine arabische und verheiratete Prinzessin ist mit einem anderen Mann einfach durchgebrannt, weshalb Rockford ihre Spur aufnehmen soll - damit sie mit ihrem Leben büßt. Doch der Detektiv ist nicht nur smart, sondern auch gerecht ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH