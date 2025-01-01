Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Immobilienhaie

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 7
Joyn Plus
Immobilienhaie

ImmobilienhaieJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 7: Immobilienhaie

47 Min.Ab 12

Diesmal nimmt Rockford sich einem ganz besonderen Fall an: Eine arabische und verheiratete Prinzessin ist mit einem anderen Mann einfach durchgebrannt, weshalb Rockford ihre Spur aufnehmen soll - damit sie mit ihrem Leben büßt. Doch der Detektiv ist nicht nur smart, sondern auch gerecht ...

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen