Detektiv Rockford

Deadlock in Parma

Kabel Eins CLASSICS Staffel 6 Folge 12
Deadlock in Parma

Deadlock in ParmaJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 12: Deadlock in Parma

43 Min. Ab 12

Um sich ein wenig abzulenken und zu entspannen, macht sich Rockford auf den Weg nach Parma, um dort zu fischen. Der eigentlich ungefährliche Ausflug nimmt allerdings eine riskante Wendung: Zwei verfeindete Gruppen kämpfen innerhalb des kleinen Städtchens um die Machtübernahme. Dabei gerät der Detektiv zwischen die beiden Fronten und begibt sich so in große Gefahr. Die Reporterin Carrie, die zur gleichen Zeit vor Ort ist, wird zu seiner engsten Verbündeten ...

