Staffel 5Folge 107vom 02.06.2026
Das falsche OpferJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 107: Das falsche Opfer
46 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Ryan Matthews soll zusammen mit seiner Tochter seine ermordete Exfrau Kate identifizieren. Dabei stellen die beiden fest, dass es sich bei der Toten um Kates Freundin Emily handelt. Kurz darauf melden sich der Betrüger Cutler und dessen Komplizen Eddie und Patrick bei Ryan. Sie behaupten, Kate sei mit Inhaberobligationen im Wert von 300.000 Dollar durchgebrannt. Sie setzen nun Ryan unter Druck, das Geld zu beschaffen. Dr. Sloan bietet Ryan seine Hilfe an ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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