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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 107vom 02.06.2026
Das falsche Opfer

Das falsche OpferJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 107: Das falsche Opfer

46 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Ryan Matthews soll zusammen mit seiner Tochter seine ermordete Exfrau Kate identifizieren. Dabei stellen die beiden fest, dass es sich bei der Toten um Kates Freundin Emily handelt. Kurz darauf melden sich der Betrüger Cutler und dessen Komplizen Eddie und Patrick bei Ryan. Sie behaupten, Kate sei mit Inhaberobligationen im Wert von 300.000 Dollar durchgebrannt. Sie setzen nun Ryan unter Druck, das Geld zu beschaffen. Dr. Sloan bietet Ryan seine Hilfe an ...

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