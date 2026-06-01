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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 116vom 08.06.2026
Das Gutachten

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Diagnose: Mord

Folge 116: Das Gutachten

46 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

cAußerdem scheint er an Halluzinationen zu leiden. Da Jesse nicht einmal Dr. Mark Sloan und dessen Sohn Steve vertraut, ist eine Diagnose außerordentlich schwierig.

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