Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
WollustJetzt ohne Werbung streamen
Die 7 Todsünden
Folge 1: Wollust
40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Heidelberg, 13. April 2003. In einer heruntergekommenen Zwei-Zimmer-Wohnung finden Beamte der Kripo die Leiche eines 35-jährigen Mannes. Um den Hals des vollständig entkleideten Toten liegt eine Schlinge, die an einer galgenartigen Konstruktion aufgehängt ist. Was im ersten Augenblick wie Mord oder Selbstmord aussieht, war ein Unfall: Heiner J. ist den so genannten "Orgasmustod" gestorben. Gemeinsam mit Dr. Peer Briken sucht das Doku-Team nach Antworten ... Rechte: ProSieben
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Die 7 Todsünden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: ProSieben