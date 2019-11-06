Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 7 Todsünden

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Neid

Die 7 Todsünden

Folge 2: Neid

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Rendsburg, 4. Juli 2003. Der 25-jährige Volksschullehrer Tobias F. verunglückt auf dem Heimweg von einem Tennis-Ranglistenturnier auf einer Landstraße tödlich. Pathologen entdecken eine hohe Konzentration des Wirkstoffs Lorazepamum im Blut des Verstorbenen, ein hochwirksames Beruhigungs- und Schlafmittel ... Rechte: ProSieben

Die 7 Todsünden

Die 7 Todsünden

