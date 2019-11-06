Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 7 Todsünden

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Hochmut

Folge 3: Hochmut

38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Braunfels in Oberbayern, 23. April 2002. In einem Waldstück findet ein Jogger in den frühen Morgenstunden die Leiche eines jungen Mädchens. Die Tote wurde scheinbar vergewaltigt. Wie die Ermittlungen ergeben, handelt es sich um die 14-jährige Theresa K., Schülerin am Elite-Internat Bernegg. Die Obduktion ergibt, dass die Vergewaltigung nur vorgetäuscht war ... Rechte: ProSieben

