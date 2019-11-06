Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 7 Todsünden

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Völlerei

Folge 4: Völlerei

37 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Giessen, 24. August 2001. Ein Kran hievt einen überdimensionierten Sarg aus dem Fenster eines Wohnhauses. Darin: Connie F. - eine junge Frau mit einem Körpergewicht von rund 200 kg. Die 34-Jährige wurde tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Tragischer Unfall oder Herzversagen? Hat Connie F. sich zu Tode gefressen? Die Episode "Völlerei" unternimmt eine Reise in das Leben einer der dicksten Frauen Deutschlands und erklärt, wie sie zu dem wurde, was sie kurz vor ihrem Tod war ... Rechte: ProSieben

