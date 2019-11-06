Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 7 Todsünden

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Trägheit

38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Erfurt, 16. Juni 2005. Ein Sondereinsatzkommando stürmt das Einfamilienhaus der Familie P. Doch sie kommen zu spät. Die zweijährige Tochter liegt erstickt in ihrem Kinderbett, die siebenjährige Tochter und der neunjährige Sohn erschossen in ihren Zimmern. Auch die Ehefrau wurde mit der Pistole hingerichtet. Den Vater entdecken die Männer vom SEK im Geräteschuppen - er hat sich selbst einen Kopfschuss zugefügt ... Rechte: ProSieben

