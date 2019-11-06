Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die 7 Todsünden

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Zorn

ZornJetzt ohne Werbung streamen

Die 7 Todsünden

Folge 6: Zorn

38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Straubing, 16. Januar 2006. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder Michael M. wird erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Die Lokalzeitungen titeln: "Die Bestie lebt nicht mehr" oder "Monster von Passau tot!". Michael M. hatte gestanden, drei Jahre zuvor absichtlich einen elfjährigen Jungen überfahren zu haben. Über seine Gründe schwieg der Mörder - ein klares Tatmotiv konnte nie ermittelt werden ... Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Die 7 Todsünden

Die 7 Todsünden

Alle 1 Staffeln und Folgen