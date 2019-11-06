Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
ZornJetzt ohne Werbung streamen
Die 7 Todsünden
Folge 6: Zorn
38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Straubing, 16. Januar 2006. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder Michael M. wird erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Die Lokalzeitungen titeln: "Die Bestie lebt nicht mehr" oder "Monster von Passau tot!". Michael M. hatte gestanden, drei Jahre zuvor absichtlich einen elfjährigen Jungen überfahren zu haben. Über seine Gründe schwieg der Mörder - ein klares Tatmotiv konnte nie ermittelt werden ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Die 7 Todsünden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16