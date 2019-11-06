Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
München, 10. September 2002. Am Landgericht München wird Julia A. wegen siebenfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Als der "Todesengel von Schwabing" hatte die 35-Jährige eine der spektakulärsten Mordserien der deutschen Nachkriegsgeschichte verübt. Ihre Opfer: sieben Rentner, die sie als private Krankenpflegerin betreut hatte, um sie dann heimtückisch zu vergiften. Die Morde erfolgten laut Gutachter aus Habgier ... Rechte: ProSieben
