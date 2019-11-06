Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die 7 Todsünden

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Habgier

HabgierJetzt ohne Werbung streamen

Die 7 Todsünden

Folge 7: Habgier

40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

München, 10. September 2002. Am Landgericht München wird Julia A. wegen siebenfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Als der "Todesengel von Schwabing" hatte die 35-Jährige eine der spektakulärsten Mordserien der deutschen Nachkriegsgeschichte verübt. Ihre Opfer: sieben Rentner, die sie als private Krankenpflegerin betreut hatte, um sie dann heimtückisch zu vergiften. Die Morde erfolgten laut Gutachter aus Habgier ... Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Die 7 Todsünden

Die 7 Todsünden

Alle 1 Staffeln und Folgen