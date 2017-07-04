Die Abholzer
Folge vom 04.07.2017: Am Abgrund
45 Min.Folge vom 04.07.2017Ab 12
Thaddäus Göhl und Johannes Natterer werden in dieser Folge bei der Arbeit von Spezialisten unterstützt, denn die Technik-Profis sollen an einem unzugänglichen Steilhang im Allgäu tonnenschwere Baumstämme abtransportieren. Das geht nur mithilfe einer 700 Meter langen Seilbahnkonstruktion. Im Berner Oberland ist beim Abholzen ebenfalls absolute Konzentration gefragt. Dort dürfen sich der Helikopterpilot und die Bodencrew bei Dauerregen und Nebel am Rande der 100 Meter tiefen Aareschlucht nicht den kleinsten Fehler erlauben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, im Freien/Outdoor, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.