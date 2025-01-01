Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Ein Prinz zieht ein

ProSiebenStaffel 3Folge 2
Ein Prinz zieht ein

Ein Prinz zieht einJetzt kostenlos streamen

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Folge 2: Ein Prinz zieht ein

103 Min.Ab 12

Zehn Prominente leben auf einer einsamen Alm in 1.680 Meter Höhe und führen dort ein Leben wie vor 100 Jahren. Am Ende der letzten Folge überraschten das Moderatoren-Duo Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren die Promis: Niemand muss "Die Alm" verlassen. Aber Sängerin Katharina Eisenblut droht mit freiwilligem Auszug. Wird sie das Promi-Hüttenspektakel wirklich freiwillig verlassen?

