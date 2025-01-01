Ein Kult-Bodyguard und die "Real Barbie of Berlin" mischen die Alm aufJetzt kostenlos streamen
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß
Folge 3: Ein Kult-Bodyguard und die "Real Barbie of Berlin" mischen die Alm auf
108 Min.Ab 12
Nachdem It-Boy Benedetto für Sternekoch Christian Lohse eingezogen ist, "DSDS"-Sängerin Katharina Eisenblut die Tracht freiwillig an den Nagel gehängt hat und Fitness-Influencer Hollywood Matze von seinen Mitbewohner:innen in einem offenen Exit-Voting aus dem Spiel gewählt wurde, ziehen zwei neue Promis ein: Kult-Bodyguard Eddy Kante (61) und Paris Herms (30), Influencerin und "Real Barbie of Berlin".
