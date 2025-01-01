Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Geschichten vergangener Tage

ProSiebenStaffel 3Folge 4
Geschichten vergangener Tage

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Folge 4: Geschichten vergangener Tage

99 Min.Ab 12

Harte Arbeit am Tag und klare Worte am Abend: Magdalena Brzeska macht Eddy Kante beim ersten gemeinsamen Stalldienst ordentlich Beine. Am Abend beeindruckt die Kiez-Größe mit seinem Bericht über das Leben mit Udo Lindenberg. Bei der Hof-Gaudi "Nadel im Heuhaufen" läuft Yoncé Banks stürmisch über die Alm-Wiese.

