Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Wer wird Almkönig:in?

ProSiebenStaffel 3Folge 6vom 29.07.2021
Wer wird Almkönig:in?

Wer wird Almkönig:in?Jetzt kostenlos streamen

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Folge 6: Wer wird Almkönig:in?

96 Min.Folge vom 29.07.2021Ab 12

Im Finale kämpfen Magdalena Brzeska, Siria Campanozzi, Vivian Schmitt und Yoncé Banks um den Sieg und eine Siegerprämie von 41.500 Euro - sofern es keine weiteren Regelverstöße gibt. Dabei stehen in der "Bauern-Olympiade" gleich drei Hof-Gaudis auf dem Plan. Wen küren Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen zur Almkönig:in?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß
ProSieben
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Alle 3 Staffeln und Folgen