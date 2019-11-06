Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 1: Hasenfüße
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Angeblich leidet der zwangseingewiesene Philip Keller unter Wahnvorstellungen mit Fremdgefährdung. Doch der Patient behauptet, völlig normal zu sein und vermutet, seine Vermieterin hätte ihn einweisen lassen. Diese sei, erzählt er Franziska, schon seit Längerem darauf aus, ihn aus seiner Wohnung zu drängen, damit sie luxussaniert werden kann. Während Franziska diesem Vorwurf nachgeht, flüchtet Philip aus der Klinik - und läuft ausgerechnet der Chefärztin in die Arme. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1