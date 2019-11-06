Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
It's My Party

It's My PartyJetzt ohne Werbung streamen

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 10: It's My Party

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Amanda ist außer sich vor Freude, als ihr Cousin Oskar ihr einen Job in seiner Event-Agentur anbietet. Ob das wirklich eine gute Idee ist, soll ein Probetag zeigen ... Simone Thiele wird von schweren Depressionen geplagt und versucht, sich und ihrer Tochter Mara das Leben zu nehmen. Ihr Mann Edgar kann die Verzweiflungsaktion gerade noch in letzter Sekunde verhindern. Nach dieser Tragödie werden jedoch beide Ehepartner von starken Selbstvorwürfen geplagt. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Alle 1 Staffeln und Folgen