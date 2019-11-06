Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Amanda ist außer sich vor Freude, als ihr Cousin Oskar ihr einen Job in seiner Event-Agentur anbietet. Ob das wirklich eine gute Idee ist, soll ein Probetag zeigen ... Simone Thiele wird von schweren Depressionen geplagt und versucht, sich und ihrer Tochter Mara das Leben zu nehmen. Ihr Mann Edgar kann die Verzweiflungsaktion gerade noch in letzter Sekunde verhindern. Nach dieser Tragödie werden jedoch beide Ehepartner von starken Selbstvorwürfen geplagt. Rechte: Sat.1
