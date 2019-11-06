Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Joyn Plus
Verliebt?

Verliebt?Jetzt ohne Werbung streamen

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 11: Verliebt?

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nachdem Magnus wochenlang nichts mehr von Sandra gehört hat, erstaunt es ihn umso mehr, als sie ihn plötzlich besucht und ihm mitteilt, dass sie nach Berlin ziehen wird. Beide hegen noch immer starke Gefühle füreinander, zerstören mit ihren Ängsten aber fast die Beziehung ... Selbst Medikamente können Lenas Visionen von Armin nicht verhindern. Baumann beschließt, der Patientin eine neue Arznei zu geben - doch auch die zeigt nicht den gewünschten Erfolg. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Alle 1 Staffeln und Folgen