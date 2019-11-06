Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 11: Verliebt?
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nachdem Magnus wochenlang nichts mehr von Sandra gehört hat, erstaunt es ihn umso mehr, als sie ihn plötzlich besucht und ihm mitteilt, dass sie nach Berlin ziehen wird. Beide hegen noch immer starke Gefühle füreinander, zerstören mit ihren Ängsten aber fast die Beziehung ... Selbst Medikamente können Lenas Visionen von Armin nicht verhindern. Baumann beschließt, der Patientin eine neue Arznei zu geben - doch auch die zeigt nicht den gewünschten Erfolg. Rechte: Sat.1
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Genre:Drama, Medizin
