Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 12: Hoch soll sie leben
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in Freiheit - doch Amanda weiß nichts damit anzufangen. Statt sich über ihre Entlassung zu freuen, versinkt sie in einer Woge des Selbstmitleids, betrinkt sich sinnlos und droht auf einer Party, sich aus dem Fenster zu stürzen. Währenddessen macht die Patientin Simone Thiele große Fortschritte und soll erstmals wieder ihre kleine Tochter Mara sehen dürfen. Eine Situation entsteht, mit der sie anfangs nicht so recht umzugehen weiß. Rechte: Sat.1
Die Anstalt - Zurück ins Leben
