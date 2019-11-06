Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 13: Mea culpa
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ausgerechnet während Ullis Abwesenheit ist Heinrichs Leben völlig aus den Fugen geraten: Ihm droht eine Anklage wegen versuchter Vergewaltigung und ein lebenslanger Maßregelvollzug. Ulli fühlt sich an dieser Misere mitschuldig und macht sich schwere Vorwürfe ... Bettina gönnt sich einen Kurzurlaub, um ihre aktuelle Ehekrise verarbeiten zu können. Baumann ist völlig auf sich allein gestellt und hat so manches Problem bei der Erziehung des gemeinsamen Sohnes Mario. Rechte: Sat.1
