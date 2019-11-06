Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Folge 14: Wie frei willst du sein?
Die Polizei weist einen verhaltensauffälligen Schwarzafrikaner in Rosental ein. Murphy findet schnell Zugang zu dem neuen Patienten und erfährt, dass er aus Ghana stammt und Kofi Appiah heißt. Neben paranoid-halluzinatorischer Schizophrenie leidet Kofi aber noch mehr unter einer familiären Tragödie ... Ulli Schönberg und Heinrich Bahr hecken einen Fluchtplan aus. Franziska Braun bemerkt die Heimlichkeiten und versucht, Treffen zwischen den beiden zu verhindern. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
