Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Immer auf die Kleinen

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nach Heinrichs Flucht ist nichts mehr, wie es einmal war. Während vor den Toren der Klinik eine Gruppe Menschen gegen Schlamperei und falschen Liberalismus in der Psychiatrie demonstriert, gibt sich Dr. Braun die alleinige Schuld an diesem Vorfall. Außerdem sind die Patienten auf der P2 durch die ganzen Ereignisse schwer verunsichert. Erich glaubt sogar an eine Verschwörung, die von der erst kürzlich eingewiesenen Marianne initiiert wurde. Er geht seinem Verdacht nach. Rechte: Sat.1

