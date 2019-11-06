Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 15: Immer auf die Kleinen
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach Heinrichs Flucht ist nichts mehr, wie es einmal war. Während vor den Toren der Klinik eine Gruppe Menschen gegen Schlamperei und falschen Liberalismus in der Psychiatrie demonstriert, gibt sich Dr. Braun die alleinige Schuld an diesem Vorfall. Außerdem sind die Patienten auf der P2 durch die ganzen Ereignisse schwer verunsichert. Erich glaubt sogar an eine Verschwörung, die von der erst kürzlich eingewiesenen Marianne initiiert wurde. Er geht seinem Verdacht nach. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1