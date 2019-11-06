Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Wundervolle WeltJetzt ohne Werbung streamen
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 16: Wundervolle Welt
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Lena schafft es nach langem Zögern, sich für ein Leben in der WG zu entscheiden. Doch da wartet schon das nächste Problem: Sie ist nach dem One-Night-Stand mit Karl schwanger! Soll sie abtreiben oder das Kind behalten? Zur gleichen Zeit wird der 35-jährige Klaus Becker auf der P2 eingeliefert. Der Mann wollte sich mit einem Sprung vom Funkturm das Leben nehmen. Murphy findet heraus, dass die Entscheidung zum Suizid das Resultat einer jahrelangen schweren Sozialphobie war. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1