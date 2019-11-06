Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 16: Wundervolle Welt

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Lena schafft es nach langem Zögern, sich für ein Leben in der WG zu entscheiden. Doch da wartet schon das nächste Problem: Sie ist nach dem One-Night-Stand mit Karl schwanger! Soll sie abtreiben oder das Kind behalten? Zur gleichen Zeit wird der 35-jährige Klaus Becker auf der P2 eingeliefert. Der Mann wollte sich mit einem Sprung vom Funkturm das Leben nehmen. Murphy findet heraus, dass die Entscheidung zum Suizid das Resultat einer jahrelangen schweren Sozialphobie war. Rechte: Sat.1

