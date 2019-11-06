Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die bevorstehende Entlassung bereitet Simone trotz aller Vorfreude auch Kopfzerbrechen. So gestaltet sich ein Wochenende zu Hause nicht so freudvoll, wie es sich die Familie Thiele erhofft hat. Edgar hat ihr einen eigenen Schmuckladen gekauft, den Simone als goldenen Käfig empfindet. Sie merkt deutlich, dass das Vertrauen ihres Sohnes Leon zu ihr stark gestört ist. Hinzu kommen falsche Freunde und sexuelle Probleme - kurz: Simone fühlt sich in ihrem alten Leben fremd. Rechte: Sat.1

