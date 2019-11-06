Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kaum sieht es so aus, als hätte Franziska Braun ihre Selbstvorwürfe endlich über Bord geworfen, da wartet auch schon das nächste Unglück: Amanda Moos wird ermordet aufgefunden. Als Täter kommt eigentlich nur der flüchtige Heinrich infrage. Unterdessen plagen Baumann ganz andere Sorgen: Ist Bettina etwa nicht nur wegen ihres Übersetzerjobs so selten daheim? Gibt es vielleicht einen neuen Mann in ihrem Leben? Baumann ist verunsichert und sucht nach Hinweisen. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1