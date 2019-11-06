Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Auf den zweiten Blick

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 19: Auf den zweiten Blick

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Murphy von einem Wochenend-Trip zurückkehrt, stürzt sich ein Junkie von einer Autobahnbrücke vor den Reisebus, in dem er sitzt. Murphy kümmert sich um die Busfahrerin Jana Peterson, die offenbar traumatisiert ist. Am nächsten Tag kommt sie nach Rosental, um sich bei Murphy für seine Hilfe zu bedanken. Plötzlich bricht sie zusammen. Noch immer zeigen die Neuroleptika bei Marianne Richter keine Wirkung. Ihre Wahnvorstellungen nehmen zu - sehr zum Verdruss des genervten Robert. Rechte: Sat.1

