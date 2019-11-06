Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Auf den zweiten BlickJetzt ohne Werbung streamen
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 19: Auf den zweiten Blick
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Murphy von einem Wochenend-Trip zurückkehrt, stürzt sich ein Junkie von einer Autobahnbrücke vor den Reisebus, in dem er sitzt. Murphy kümmert sich um die Busfahrerin Jana Peterson, die offenbar traumatisiert ist. Am nächsten Tag kommt sie nach Rosental, um sich bei Murphy für seine Hilfe zu bedanken. Plötzlich bricht sie zusammen. Noch immer zeigen die Neuroleptika bei Marianne Richter keine Wirkung. Ihre Wahnvorstellungen nehmen zu - sehr zum Verdruss des genervten Robert. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1