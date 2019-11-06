Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Lena am Fenster

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Am Tag ihrer Entlassung erfährt Lena, dass ihre Eltern auf dem Weg in die Klinik tödlich verunglückt sind. Die geschockte Frau äußert daraufhin den Wunsch, ihren Bruder Sebastian sehen zu dürfen. Dr. Baumann, der eigentlich mit seiner Frau Hochzeitstag feiern wollte, fährt sofort zu Sebastian, um ihn zu bitten, sich um seine Schwester zu kümmern - leider ohne Erfolg. Außerdem bekommt Baumann Ärger mit Bettina, die ihm vorwirft, ihm bedeute die Arbeit mehr als ihre Beziehung.

