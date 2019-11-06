Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 2: Lena am Fenster
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Am Tag ihrer Entlassung erfährt Lena, dass ihre Eltern auf dem Weg in die Klinik tödlich verunglückt sind. Die geschockte Frau äußert daraufhin den Wunsch, ihren Bruder Sebastian sehen zu dürfen. Dr. Baumann, der eigentlich mit seiner Frau Hochzeitstag feiern wollte, fährt sofort zu Sebastian, um ihn zu bitten, sich um seine Schwester zu kümmern - leider ohne Erfolg. Außerdem bekommt Baumann Ärger mit Bettina, die ihm vorwirft, ihm bedeute die Arbeit mehr als ihre Beziehung. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1