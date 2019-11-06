Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Schrecken mit EndeJetzt ohne Werbung streamen
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 20: Schrecken mit Ende
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der "Erfinder" Josef Fritsche hat sich selbst eingewiesen und findet in Bertram schnell einen Freund auf der Station. Sein Vater dagegen will Josef sofort mit nach Hause nehmen ... Felix hat ein ferngesteuertes Auto ergattert, das Karl eigentlich seinem Sohn schenken wollte. Als Karl es zurückverlangt, wird Felix plötzlich gewalttätig - es kommt zu einer Prügelei ... Lena will unbedingt ihr Baby behalten und kämpft mit verzweifeltem Willen gegen ihren inneren Teufel "Armin". Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1