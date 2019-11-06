Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Der BesucherJetzt ohne Werbung streamen
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 21: Der Besucher
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Baumann freut sich auf seine ehemalige Dozentin Gerlinde Kempf, die während ihres Forschungssemesters Zeit auf der P2 verbringen wird. Sie will eine Studie zum Thema "Bedingungen der Psychotherapie bei Langzeitpatienten" durchführen. Aber seine anfängliche Euphorie macht schnell einer Irritation Platz, als er feststellen muss, dass seine alte Bekannte unter merkwürdigen Gedächtnislücken leidet. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1