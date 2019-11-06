Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Der Besucher

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 21: Der Besucher

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Baumann freut sich auf seine ehemalige Dozentin Gerlinde Kempf, die während ihres Forschungssemesters Zeit auf der P2 verbringen wird. Sie will eine Studie zum Thema "Bedingungen der Psychotherapie bei Langzeitpatienten" durchführen. Aber seine anfängliche Euphorie macht schnell einer Irritation Platz, als er feststellen muss, dass seine alte Bekannte unter merkwürdigen Gedächtnislücken leidet. Rechte: Sat.1

