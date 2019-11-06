Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 22: Bis zum bitteren Ende
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Baumann lernt die bildschöne Angelika Ruppert kennen, die seine Bewunderung nutzt, um von ihm ein psychiatrisches Gutachten zu bekommen. Ohne ein solches Gutachten verweigert ihr der Schönheitschirurg die OP, denn es wäre bereits der 13. Eingriff. Mario sorgt dafür, dass Baumann seine Frau mit ihrem Liebhaber erwischt. Zu seinem Entsetzen muss er feststellen, dass es sich dabei um einen sehr attraktiven Mann handelt. Mario fordert von seinem Vater, endlich etwas zu unternehmen. Rechte: Sat.1
