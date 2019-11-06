Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 23: Schlaflos in Rosental
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Karl identifiziert sich mehr und mehr mit seiner Rolle als werdender Vater. Bei Lena haben die Medikamente zu wirken begonnen, sie ist "wieder da". Doch während sie von allen beglückwünscht wird, weil sie nicht abgetrieben und die schwere Phase so tapfer bewältigt hat, sieht es in ihrem Inneren ganz anders aus. Von Zukunftsängsten geplagt, begibt sie sich per Kleinanzeige auf die Suche nach einem Partner. Als Karl das herausfindet, ist er außer sich. Rechte: Sat.1
