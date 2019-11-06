Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Felix erfährt von seiner Mutter, dass sich seine Eltern getrennt haben - der Junge leidet deshalb unter Schuldgefühlen und Verlustängsten. Der Mutter geht seine Reaktion sehr nahe, sie möchte ihn wieder zu sich nehmen. Aber Dr. Baumann überzeugt sie, es zunächst mit einem Testwochenende zu versuchen. Felix fährt mit seiner Mutter zu seinem Onkel Johann - er ist der neue Freund seiner Mutter. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1