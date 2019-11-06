Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 25: Hundeleben

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Seit seiner enttäuschenden Erfahrung mit Ulli Schönberg kommt Stefan in seiner Therapie langsamer voran. Er ist unmotiviert, sieht keinen Sinn darin, seine Berührungsängste abzulegen. Baumann ändert seine Strategie: Stefan soll sich bewusst kontaminieren und Lisa Ewald bei der Gartenarbeit helfen. Beim Beete umgraben wird er von einem offenbar herrenlosen Hund gestört, der mitbuddeln möchte. Stefan fürchtet sich vor der Bakterienschleuder. Rechte: Sat.1

