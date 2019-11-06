Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 26: Narben
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Baumann ist genervt: Seit Dr. Brauns Weggang ist der Klinikalltag anstrengender, die Erfolgserlebnisse sind spärlich. Die Rückkehr seines Patienten Freddy Kröber schafft nur alte neue Probleme: Der Mann leidet nach wie vor unter unerklärlichen Schlafstörungen. Baumann ist ratlos ... Lena wird die P2 bald verlassen. Mit ihrem Bruder Sebastian ist nichts geklärt, soll sie also wirklich zu ihm ziehen? Karl zeigt ihr die kalte Schulter und tut, als sei ihre Freundschaft erledigt. Rechte: Sat.1
Die Anstalt - Zurück ins Leben
