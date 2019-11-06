Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 3: Verliebt, verlobt, verrückt
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sie dachte, er sei die große Liebe ihres Lebens, doch dann wurde Sandra Kunze von ihrem Freund verlassen. Eine Welt brach für sie zusammen und ein Leidensweg begann, der letztlich mit der Einlieferung in die geschlossene Anstalt endete. Auf der Station freundet sich Jenny mit Magnus an, der sie als Einziger zu verstehen scheint. Es sieht so aus, als würde sich Sandras Zustand bessern. Dies ändert sich aber schlagartig, als sie von den Hochzeitsplänen ihres Ex erfährt. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1