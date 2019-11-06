Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Verliebt, verlobt, verrückt

Verliebt, verlobt, verrückt

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 3: Verliebt, verlobt, verrückt

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sie dachte, er sei die große Liebe ihres Lebens, doch dann wurde Sandra Kunze von ihrem Freund verlassen. Eine Welt brach für sie zusammen und ein Leidensweg begann, der letztlich mit der Einlieferung in die geschlossene Anstalt endete. Auf der Station freundet sich Jenny mit Magnus an, der sie als Einziger zu verstehen scheint. Es sieht so aus, als würde sich Sandras Zustand bessern. Dies ändert sich aber schlagartig, als sie von den Hochzeitsplänen ihres Ex erfährt. Rechte: Sat.1

