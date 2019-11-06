Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 4: Das Gutachten
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Franziska glaubt, einen wichtigen Schritt in Hinsicht Karriere zu machen, als sie von Constanze den Auftrag erhält, ein psychiatrisches Gutachten über Heinrich Bahr zu erstellen. Der Patient soll vom Maßregelvollzug auf die P2 verlegt werden, sofern sie das für sinnvoll erachtet. Nach genauem Studium der Krankenakte, einer persönlichen Befragung und einem Stimulationstest entscheidet sich Franziska schließlich für die Verlegung. Allerdings ist Bahr schlauer als gedacht! Rechte: Sat.1
