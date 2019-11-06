Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Ordnung ist das ganze LebenJetzt ohne Werbung streamen
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 5: Ordnung ist das ganze Leben
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Stefan Paul wird wieder in seine alten zwanghaften Putzrituale getrieben. Erst als er sieht, dass die neue Pächterin der Kantine seine frühere Kellnerin Ulli ist, fasst er neuen Mut. Von ihrer Liebe beflügelt, macht er riesige Fortschritte bei der Therapie. Dr. Baumann wundert sich über Stefans neuen Eifer und geht den Gründen nach. Als er erfährt, dass der Patient in Ulli verliebt ist, ahnt er, dass das ein böses Ende nimmt. Rechte: Sat.1
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Die Anstalt - Zurück ins Leben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1