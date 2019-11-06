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Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Ordnung ist das ganze Leben

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Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 5: Ordnung ist das ganze Leben

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stefan Paul wird wieder in seine alten zwanghaften Putzrituale getrieben. Erst als er sieht, dass die neue Pächterin der Kantine seine frühere Kellnerin Ulli ist, fasst er neuen Mut. Von ihrer Liebe beflügelt, macht er riesige Fortschritte bei der Therapie. Dr. Baumann wundert sich über Stefans neuen Eifer und geht den Gründen nach. Als er erfährt, dass der Patient in Ulli verliebt ist, ahnt er, dass das ein böses Ende nimmt. Rechte: Sat.1

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Die Anstalt - Zurück ins Leben

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