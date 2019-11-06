Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 6: Karl der Große
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Karl, der selbst ernannte König der P2, fordert auf übelste Art und Weise Stefan Pauls Nachtischration ein. Als der neue Patient, Heinrich, das mitbekommt, stellt er sich beschützend vor Stefan. Kurze Zeit später kommt es zu einer ähnlichen Situation, bei der Heinrich ebenfalls hilfreich eingreift. Karl ist verärgert und provoziert eine Schlägerei. Bald darauf findet man den König mit blutendem Kopf. Ist Heinrich etwa ein Gewalttäter? Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1