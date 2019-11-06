Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Karl der Große

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 6: Karl der Große

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Karl, der selbst ernannte König der P2, fordert auf übelste Art und Weise Stefan Pauls Nachtischration ein. Als der neue Patient, Heinrich, das mitbekommt, stellt er sich beschützend vor Stefan. Kurze Zeit später kommt es zu einer ähnlichen Situation, bei der Heinrich ebenfalls hilfreich eingreift. Karl ist verärgert und provoziert eine Schlägerei. Bald darauf findet man den König mit blutendem Kopf. Ist Heinrich etwa ein Gewalttäter? Rechte: Sat.1

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Die Anstalt - Zurück ins Leben

Alle 1 Staffeln und Folgen