Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Der ganz normale Wahnsinn

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als der Zoff im Hause Baumann fast unerträglich wird, haut Mario einfach ab. Während Bettina sofort die Polizei rufen möchte, hält Baumann das für übertrieben. Erst die gemeinsame Suche nach Mario bringt die Streithähne einander wieder näher ... Lena hat es draußen nicht geschafft - sie hat einen Rückfall erlitten und wird erneut in die Anstalt eingeliefert. Doch es kommt noch schlimmer für die junge Frau: Ihr Bruder möchte sie nun endgültig unter Betreuung stellen lassen. Rechte: Sat.1

