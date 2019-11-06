Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 8: Fechters Fall

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Fechter muss nach einem Krampfanfall in Sonnenberg bleiben - seine Alkohol- und Tablettensucht lässt sich nicht mehr verheimlichen. Durch Medikamente von seinen Entzugserscheinungen befreit, fühlt sich Fechter bald wieder allen anderen Patienten überlegen und verhält sich ihnen gegenüber arrogant. So macht er auch bewusst die psychotische Lena nieder, die sich das allerdings nicht gefallen lassen will. Sie beschließt, Fechter von seinem hohen Ross zu holen. Rechte: Sat.1

