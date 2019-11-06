Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Die Anstalt - Zurück ins Leben

Folge 9: Alter Ego

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Markus Seibert wird nachts von der Polizei eingeliefert. Er ist durchgedreht, als sein Trainer ihn aus seinem Fitnessstudio schmeißen wollte. Das Essen, fehlende Trainingsmöglichkeiten, sein Zimmergenosse Karl - Seibert empfindet die P2 als Hölle. Der Besuch seines Trainers Tom Böttcher bringt ihn endgültig aus der Fassung. Als Karl Tom als "Schwuchtel" tituliert, fühlt Seibert sich herausgefordert, dessen "Ehre" zu verteidigen. Rechte: Sat.1

