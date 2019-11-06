Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Alter EgoJetzt ohne Werbung streamen
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Folge 9: Alter Ego
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Markus Seibert wird nachts von der Polizei eingeliefert. Er ist durchgedreht, als sein Trainer ihn aus seinem Fitnessstudio schmeißen wollte. Das Essen, fehlende Trainingsmöglichkeiten, sein Zimmergenosse Karl - Seibert empfindet die P2 als Hölle. Der Besuch seines Trainers Tom Böttcher bringt ihn endgültig aus der Fassung. Als Karl Tom als "Schwuchtel" tituliert, fühlt Seibert sich herausgefordert, dessen "Ehre" zu verteidigen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Die Anstalt - Zurück ins Leben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1