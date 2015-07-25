Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Apokalypse der Neandertaler

Doku überStaffel 1Folge 2vom 25.07.2015
45 Min.Folge vom 25.07.2015Ab 6

In Teil 2 von „Die Apocalypse der Neanderthaler“ nehmen Wissenschaftler weitere Faktoren unter die Lupe, die zum Aussterben der Neandertaler geführt haben könnten. Dabei bringen sie den Ausbruch eines Supervulkans ins Spiel. Nach Feuer und Asche folgte demnach ein fataler Kälteschock – für Homo neanderthalensis das Todesurteil. Doch dann macht eine Entdeckung an der Universität von Washington klar, dass die DNA der Urmenschen im Homo sapiens weiterlebt. Ein bisschen Neandertaler steckt in jedem von uns…

