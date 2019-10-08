Die Austausch-Cops: Einsatz im Ausland
Folge vom 08.10.2019: Bandenkrieg
45 Min.Folge vom 08.10.2019Ab 12
Der Hamburger Polizeiobermeister Malte Hoffmann begleitet seinen südafrikanischen Kollegen Graham in die „Cape Flats“ von Kapstadt. Dort hat unmittelbar zuvor eine Schießerei stattgefundenen, denn in den Problemvierteln der Metropole toben blutige Bandenkriege. Nina Patermann wechselt derweil von der Verkehrsüberwachung in das Drogenviertel von West Covina. Dort beeindruckt die Bremer Kommissarin mit ihrem Jagdinstinkt. Und der deutsche Kriminalbeamte Philipp Schultze rückt als „Austausch-Cop“ in der „Crystal-Meth-Hauptstadt“ Kansas City zum Einsatz aus.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.